NE OLDU? Güvenilir Fransız yayın kuruluşlarından olan Le Parisien, Mbappe'nin PSG ile yaptığı sözleşmeden 630 milyon Euro kazanacağını açıkladı.

Fabrizio Romano'ya göre kulüp, yıldız forvetin anlaşmayla ilgili iddiaları yalanladı ve yasal işlem tehdidinde bulundu.

NE DEDİLER: Fransız devi, Tariq Panja'ya yaptıkları açıklamada şunları söyledi:

"PSG, tek bir ayrıntının doğru olmamasıyla hikayenin tamamen yanlış olduğunu doğruluyor.

"Önemli Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde çıkan bu haber tamamıyla yalan..."

BÜYÜK RESİM: Mbappe'nin sözleşmesiyle ilgili söylentiler, Mbappe'nin yılda 72 milyon Euro ve 180 milyon Euro imza parası olmak üzere iki bonus kazandığını gösteriyor.

Bu bedel, takım arkadaşı Lionel Messi'nin 2017 ve 2021 yılları arasında Barcelona'dan kazandığı toplam tutarı geçecek.

Ve onu futbol tarihinin en çok kazanan oyuncusu yapacak.

BİR FOTOĞRAFTA:

Mbappe, son haftalarda adını manşetlerden uzak tutmak için mücadele ediyor...