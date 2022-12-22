Fransız yıldız, hem kendisi hem de kulübü için çabucak aksiyon aldı.

NE OLUYOR? Fransa ile Dünya Kupası finalini kaybettikten sadece 72 saat sonra Mbappe, PSG ile antrenmanlara başladı.

Özellikle turnuvanın son aşamalarında yer alan diğer PSG oyuncularından bazılarının - özellikle Lionel Messi - düşünüldüğünde, şaşırtıcı derecede hızlı bir dönüş oldu.

Ancak Mbappe'nin erkenden harekete geçmek için nedenleri var.

Ve PSG'nin maçları yoğun ve hızlı bir şekilde başlarken -ilki sadece bir hafta sonra- çok az zamanları kaldı.

MBAPPE NEDEN BU KADAR HIZLI GERİ DÖNDÜ? Hem kulüp hem de bireysel çıkarları ilgilendiren pek çok neden var.

İlk olarak, oyuncunun bakış açısından, Mbappe bir an önce kulüp futbolunun ritmine geri dönmek istiyor, GOAL bunu anlıyor.

Kanat oyuncusu Dünya Kupası'nda yıkıcı bir mağlubiyet yaşadı. Ancak, altın ayakkabıyı kaptı ve finalde hat-trick yaptı. Tutunulması gereken türden bir form grafiği bulunuyor.

Kulüp de girişimini destekledi. GOAL, Mbappe'nin teknik direktör Christophe Galtier ve sportif direktör Luis Campos ile pazartesi günü bir araya geldiğini ve işe koyulma arzusunu dile getirdiğini doğrulayabilir.

PSG, önümüzdeki çarşamba günü Strasbourg ile oynayacak ve Messi'nin oynaması şüpheliyken Neymar'ın da oynaması pek mümkün değil. Galtier'in, ilk 11'de yıldız kanat oyuncusuna ihtiyacı olabilir.

Bu yüzden Mbappe, Dünya Kupası'ndaki yıkıcı yenilgiden sadece 72 saat sonra idmanlara dönme kararı aldı.

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MBAPPE İÇİN SIRADA NE VAR? Yıldız oyuncu, hemen sahalara geri dönecek ve Galtier, PSG'nin 28 Aralık'ta Strasbourg ile oynayacağı maçta onun sahada olmasını umuyor.