PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Ligue 1 tarihine geçti

PSG'nin santrforu Kylian Mbappe, Ligue 1'de 10 gol barajını 6. kez üst üste aştı ve adını lig tarihine yazdırdı.

Ligue 1'in 21. haftasında Paris Saint-Germain, Brest'i konuk etti ve sahadan Kylian Mbappe ile Thilo Kehrer'in golleriyle 2-0 galip ayrıldı.

Paris ekibi bu sonuçla ligdeki 15. galibiyetini alırken Mbappe de bir rekora imza attı.

Kylian Mbappe ne başardı?

OPTA verilerine göre; Fransız yıldız Kylian Mbappe, Brest karşısında attığı gol ile Ligue 1'deki 10. golünü kaydetti. 23 yaşındaki oyuncu böylelikle ligde üst üste 6. kez 10 gol barajını aşmış oldu.

Ligue 1'de üst üste 10 gol barajını 3'ten fazla aşan oyuncu bulunmuyor. Kylian Mbappe bu barajı 6. kez aşarak meslektaşlarını ikiye katlamış oldu.

6 - Kylian Mbappé a inscrit au moins 10 buts lors de chacune des 6 dernières saisons de Ligue 1, aucun autre joueur n’y est parvenu plus de 3 fois sur la période. Gourmand. #PSGSB29 pic.twitter.com/rCAqoDibAL — OptaJean (@OptaJean) January 15, 2022

PSG, Ligue 1'de şampiyon olabilir mi?

PSG, Ligue 1'de 21 haftada topladığı 50 puan ile lig tablosunun birinci sırasında yer alıyor. Paris ekibini en yakın 39 puan ile Nice takip ediyor. Aradaki puan farkına bakılırsa Kylian Mbappe ve arkadaşları bu sezon ligde rakipsiz şampiyonluğa doğru ilerliyorlar.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Lionel Messi'yi takıma kazandıran Paris ekibi, Ligue 1'in haricinde bu sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı hedefliyor. Devler Ligi'nde yoluna son 16 turunda devam eden Paris ekibi, Real Madrid ile karşılaşacak.