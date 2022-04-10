Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri Wanda Nara, geçmişte bir partnerini aldattığını açıkladı.

Nara'nın futbolcu Maxi Lopez ile önceki evliliği, 2014'te Icardi ile evlenmeden önce 2013'te boşanmayla sonuçlandı.

Lopez, boşanmadan önce onu aldatmakla suçladı.

Ne söylendi?

Instagram'daki canlı sohbette Nara, "Dürüst olmak gerekirse, hiç bir partnerine sadakatsiz davrandın mı?" sorusuna yanıt verdi.

Sohbet kapsamında futbolcu eşi olmanın en zor yanının "olumsuz yorumlar" olduğunu da belirtti.

Nara'ya ayrıca seks kasetini internete koyduğu için Google ve Yahoo'ya karşı açtığı davayı kazanıp kazanmadığı da soruldu.

"Doğru," diye yanıtladı ve avukatından yasal davayı kazanmakla ilgili bir not da gönderdi.

Korumasıyla ilişkisi

AS'ta yer alan habere göre; Arjantin'de yayınlanan 'A la tarde' programında çiftin ilişkisinin yeniden bozulduğu iddia edildi.

Programda konuşulanlara göre, Wanda Nara, Mauro Icardi'yi koruması Agustin Longueira ile aldattı.

Agustin ile Wanda oldukça yakın arkadaş oldular ve aralarında güven ilişkisi oluştu. Yani Wanda ile Agustin arasında duygusal konuşmalar oldu ve ilişkileri duygusal temellere dayalıydı.

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