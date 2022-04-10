Jurgen Klopp ve Pep Guardiola 22 kez karşı karşıya geldiler ve Manchester City'nin Pazar günü Liverpool'a karşı oynayacağı kritik düello öncesinde her biri dokuz galibiyet kaydetti.

Etihad Stadyumu'ndaki maç bu sezonun şampiyonluk yarışı için belirleyici olabilir. Liverpool, Manchester City'i 1 puan geriden takip ediyor.

Bu iki takım son birkaç yıldır açık ara İngiltere'nin en iyisi konumunda ve bir kez daha şampiyonluk için karşı karşıya.

Klopp, maçtan önce Liverpool'un resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Farklı bir insan olsaydım, muhtemelen Pep Guardiola'nın sürekli bu tür takımlara menajerlik yaptığı gerçeği beni biraz bunaltırdı" dedi.

"Belki de Borussia Dortmund'da Pep Bayern'de olmasaydı daha fazla şampiyonluk kazanabilirdik.

"Şimdi, durum yine aynı. O burada olmasaydı, muhtemelen en az bir lig şampiyonluğu daha kazanabilirdik. Ama ben böyle değilim, Tanrıya şükür. Durumumuzdan tamamen memnunum."

Premier Lig'i domine ettiler

Manchester City, Guardiola yönetiminde üç şampiyonluk kazanırken, Klopp, Borussia Dortmund'dan gelişinin ardından Liverpool'u bir Premier Lig kupasına götürdü.

Guardiola, Manchester City'nin internet sitesine yaptığı açıklamada, "Liverpool ve Manchester City, son yıllarda çıtayı yükselttik. Premier Lig'in daha önce sahip olduğu puan skalasını yükselttik, orası kesin" dedi.

"Birbirimizi çok zorluyoruz ve diğer takımlar bizi kovalamak için kendilerini daha fazla zorlamaları gerektiğini fark ediyor. Gerçek bu."

Büyük rekabet

Klopp, Liverpool ve Manchester City arasındaki rekabeti en iyi tenisçiler Roger Federer ve Rafael Nadal'ın rekabetine benzetmekten çekinmedi.

Klopp, "Sporda bence en çok yardımcı olan şey güçlü bir rakip, özellikle de uzun vadede."

"Bence Nadal ve Federer sahip oldukları rekabetten keyif aldılar. Sporda böyledir. City'nin o kadar iyi olmasına minnettar olduğumu söyleyemem ama gelişimimize zarar vermedi."

Bu yılki yarış

Kasım ve Ocak ayları arasında art arda 12 galibiyet aldıktan sonra sonra Manchester City, Liverpool'a karşı 11 puan öndeydi.

Ancak Reds, Southampton, Crystal Palace ve Spurs'u yenemeyen Manchester City ile farkı kapattı ve arka arkaya 10 galibiyet almayı başardı.

Bu arada Guardiola, Liverpool'un geri dönüş yapabileceğinden asla şüphe duymadı.

Guardiola, "Oynadığımız her maçta baskıyı hissetmemiz gerekiyor" dedi.

2018/19'da Manchester City, son 14 maçının her birini kazandıktan sonra Liverpool'un bir puan önünde ligi zirvede tamamladı. Kırmızılar son dokuz maçından galip ayrıldı, ancak kupa için yeterli değildi.

Bu sezon da şampiyonluk yarışı çok çekişmeli ve her iki takımın da 90'dan fazla puan toplaması bekleniyor.

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