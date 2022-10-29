Genç oyuncuya destek, tam da istediği yıldızdan geldi.

NE OLDU? Antony, Avrupa Ligi'nde Şerif karşısında oynadıkları maçta yaptığı hareket nedeniyle eleştirilerin hedefindeki isim olmuştu. Genç oyuncunun, saha içerisindeki hareketi gereksiz ve işe yaramaz olarak değerlendirilmişti. Ancak, kariyerinde bu tip hareketlere fazlasıyla sahip olan PSG'nin süperstarı Neymar, Antony'ye destek mesajı gönderdi. Brezilyalı yıldız, vatandaşı hakkında sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Devam et, hiçbir şeyi değiştirme! Devam et evlat! Cesaret ve neşe..."

BÜYÜK RESİM: Manchester United yıldızı Paul Scholes ve Robbie Savage'dan eleştiri alan Antony, takım arkadaşı Fred tarafından desteklendi.

Menajeri Erik ten Hag da maçtan sonra konuyu ele aldı ve 'işlevsel' olmayan beceri hareketlerinin pek de hayranı olmadığını kabul etti.

Dolayısıyla genç oyuncu, yaptığı hareketler nedeniyle büyük bir tartışmanın ortasında kaldı ve Neymar'ın bu desteği, şüphesiz ki ona kendisini iyi hissettirecek.

MANCHESTER UNITED İÇİN SIRADA NE VAR? Antony, pazar günü West Ham karşısında Manchester United formasını giyecek.

Genç orta saha oyuncusu, göstereceği performansla eleştirilerden sıyrılmayı amaçlayacak.