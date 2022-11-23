PSG'nin süperstarı Lionel Messi ile kıyaslanan Bayern Münih'in genç oyuncusu Jamal Musiala: "Hiç kolay değil"

Neler yapabileceğini bilen genç oyuncu, henüz yolun başında olduğunun farkında...

NE OLDU? Almanya efsanesi Lothar Matthaus, 19 yıl 259 gün ile Bayern Münih'te 100 kez forma giyen en genç futbolcu olan Musiala'yı Messi'ye benzetti.

Genç oyuncu, bu sezon Bundesliga devi için iyi bir formda ve şimdi Dünya Kupası'ndaki ilk maçına hazırlanıyor.

Ancak, ayaklarını yere sağlam basıyor ve bir Arjantin ikonu ile henüz aynı cümle içinde anılabileceğini dahi düşünmüyor.

NE SÖYLEDİLER: ''Messi ile karşılaştırılmak benim için bir onur, ama bunu şu an için çok zor buluyorum" diyen Musiala The Athletic'e şunları ekledi:

"Messi, hayatı boyunca en üst düzeyde performans sergiledi. Bu yüzden, kendimi onunla karşılaştırmak hiç kolay değil."

BÜYÜK RESİM: Ancak Musiala, defans oyuncularını alt etme tarzlarını taklit ettiği Neymar ile birlikte Messi'yi yakından takip ettiği gerçeğini gizlemedi.

"Messi'nin defans oyuncularıyla oynama şekli, onun bir sonraki hamlesini asla bilemezsiniz. İlk hamleyi sizin yapmanızı bekliyor ve daha sonra diğer yöne gidiyor.

"Neymar için de aynı şey geçerli. Bu sakinliğe sahipler. Sanki hiç aceleleri yokmuş gibi oynuyorlar.

"Birçok oyuncu bu konuda ustalaştı, ama ben hala bu tarafımı geliştirebileceğimi hissediyorum.''

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

MUSIALA İÇİN SIRADA NE VAR? Genç oyuncu, Hansi Flick'in çarşamba günü Almanya'nın Japonya'ya karşı oynayacağı Dünya Kupası açılış maçında oynamayı umuyor.