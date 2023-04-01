Fransız süperstarın, Avrupa kupalarındaki başarı hedefine ulaşması için gideceği tek bir yol var.

NE OLDU? Mbappe'yi çevreleyen transfer dedikoduları, Fransız yıldızın yakın çevresine 2024'te Real Madrid'de oynamayı hedeflediğini söylemesiyle yeniden başladı.

Süperstar; hayallerini gerçekleştirmek için Santiago Bernabau'ya transfer olmak istiyor.

BÜYÜK RESİM: Mbappe'nin Real Madrid'in ikonik beyaz formasını giyme konusundaki açık arzusuna rağmen, İspanyol ekibi olası bir hamleyi şimdilik tartışmıyor.

Madrid, onunla sözleşme imzalamak için önceki girişimlerinin felaketle sonuçlanmasının ardından, PSG tarihinin en çok gol atan oyuncusunu transfer etmek konusunda temkinli davranacak.

Ve gelen haberlere göre, ancak serbest bir oyuncu olduğunda onun için transfer süreçlerine başlayacaklar.

BÜYÜK RESİM: 2025'e kadar PSG ile sözleşme imzalamasına rağmen, Mbappe'nin kontratında kulübün Avrupa'daki başarısızlığı durumunda, önümüzdeki yaz döneminde belirli bir ücret karşılığında takımdan ayrılmasını sağlayacak özel bir madde bulunuyor.

AS, oyuncuya yakın kaynakların kararını verdiğini açıkladı ve Mbappe'nin, sezon sonunda PSG ile bir görüşme planladığını bildirdi.

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MBAPPE & REAL MADRID İÇİN SIRADA NE VAR? Coupe de France ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yenilgilerin ardından PSG, bu sezon sadece Ligue 1'i kazanma şansına sahip...

Real Madrid ise ilk maçtaki Copa del Rey mağlubiyetini Barcelona'ya karşı alacağı galibiyetle unutturmak niyetiyle sahaya çıkacak.

Ve Chelsea'ye karşı, Şampiyonlar Ligi'ndeki çeyrek final maçını kazanmak için her şeyi deneyecekler.