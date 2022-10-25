Şimdilik gözlerden uzak olan ikili, her geçen gün birbirlerini daha iyi tanıyor.

Son günlerde kazandığı para ve saha içerisindeki davranışlarıyla gündemden düşmeyen Mbappe, özel hayatında da yeni gelişmeler yaşıyor.

Fransız yıldız, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Gregory van der Wiel'in eski sevgilisi Rose Bertram ile yeni bir aşka yelken açtı.

Mbappe ve Bertram sevgili mi?

Daily Star'da yer alan habere göre ikili, bir süredir devam eden ilişkilerinde aşama kaydetti ve şu anda mutlu bir birliktelikleri var.

Mbappe, son zamanlarda birçok mankenle anılıyordu, ancak 27 yaşındaki Rose Bertram'a gönlünü kaptırdı.

Gregory van der Wiel ile sekiz yıllık ilişkisini temmuz ayında sonlandıran Bertram da Mbappe'nin ilgisinden memnun oldu ve şimdilik aşklarını gözlerden uzak yaşıyorlar.

Babası Belçikalı ve annesi Cape Verdeli olan Rose, 13 yaşında bir mankenlik ajansına kaydoldu ve iş kariyeri bu şekilde başladı.

O zamandan beri birçok ünlü markanın yüzü oldu ve kendisini tüm dünyaya tanıttı.

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"Her şey benim elimde"

Bertram, kariyer yolculuğuyla alakalı şu ifadeleri kullanmıştı:

“Başladığımda insanlar bana bazı şeyleri başaramayacağımı söylediler.

"Bana asla büyük işler yapamayacağımı, çünkü yeterince uzun olmadığımı, çok zayıf bir fiziğe sahip olduğumu belirttiler.

"Modaya uygun bir vücut tipine sahip olmadığımı da her defasında söylemeyi ihmal etmediler.

“Uzun olmayan, kıvrımları olan ve farklı olan kızlara şans vermek çok önemli. Bu şekilde modanın değiştiğini görebilirsiniz, artık her şey sadece benim elimde."

"Tarzım daha erkeksi"

Stilinden bahseden ünlü manken şunları ekledi: “Tarzım daha erkeksi; ben elbise kızı değilim.

"Yırtık tişörtler ve kot pantolonlar, uzun çizmeler ve bol bir gömlek severim.”

Görünüşe göre Mbappe, İnstagram hesabında 850 bin takipçisi olan bu kadının çalışmalarının da büyük bir destekçisi...

Şimdilik genç çiftin ilişkisi gelişiyor gibi görünüyor.