Fransız temsilcisi için işler, bu sezon da beklentilerin çok altında ilerliyor.

NE OLDU? Kylian Mbappe'nin son dakikalardaki sihirli performansı ve attığı gol PSG'nin Brest deplasmanından 2-1 zaferle ayrılmasını sağladı.

Fransız devi, uzun süre mücadele etti ve ev sahibi takımdan daha fazla şans yaratmasına rağmen maçı tam anlamıyla koparmayı başaramadı.

PSG'nin üstünde son haftalarda bir sis bulutu var ve takımın hocası Galtier'in karar verme süreçleri sorgulanmaya başlandı.

Ve bunun üzerine soyunma odasında yaşanan bazı olumsuz durumlar gözler önüne serildi.

NE SÖYLEDİLER: Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e kaybedip elenen Fransız temsilcisinin hocası ortaya atılan iddialara yanıt verdi.

Canal+'a maçın ardından verdiği demeçte Galtier, "Çok büyük bir hayal kırıklığı var. Herkes çok üzüldü.

"Alınan kötü sonuçların ardından, bazı olumsuz şeylerin yaşanması son derece normal.

"Ancak bu şampiyonluğu almamız gerekiyor. Birlik var, bu birlikten şüpheniz olmasın.

"Ben bu 11. şampiyonluğu almak için takımımla mücadele edecek bir teknik direktörüm" dedi.

BÜYÜK RESİM: PSG, hafta başında Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra ihtiyaç duyduğu sonucu aldı.

Neymar'ın yokluğu, sezon içerisindeki sakatlıklar ve Avrupa'daki başarısızlıktan memnun olmayan taraftarların olduğu PSG'de rahatsız edici bir ortamın olduğunu söylemek mümkün...

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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PSG İÇİN SIRADA NE VAR? Parisliler hem kupadan hem de Avrupa mücadelesinden elenmekten kurtulamadılar.

Önümüzdeki Pazar günü, Rennes'e karşı oynayacakları maç için sekiz gün beklemek zorundalar.