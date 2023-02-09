Fransız ekibinin sahibinin üyesi olduğu servet fonu, Kırmızı Şeytanlar için devreye girdi.

NE OLDU? Old Trafford'daki olaylı görev süresi boyunca kendilerine karşı pek çok protestoyla karşı karşıya kalan Glazer ailesi, takımın satılması için teklif bekliyor.

İlgili tarafların, müzakerelerin açılması için resmi yaklaşımları ve banka teminatlarını masaya yatırmak için Cuma gününe kadar süreleri olduğu belirtildi.

BÜYÜK RESİM: Milyarder, Manchester United destekçisi ve çok uluslu kimya grubu Ineos'un sahibi Sir Jim Ratcliffe, Kırmızı Şeytanlar'a yatırım yapmaya hevesli olduğunu itiraf etti.

Ancak, PSG'nin sahibi Nasser Al-Khelaifi'nin de United'ı almak istediği yönünde pek çok spekülasyon da var.

VE DAHA FAZLASI: Qatar Sports Investments'ın (QSI), Ligue 1 devi PSG ile beraber United'ı satın alarak portföyünü genişleteceğinden bahsediliyor.

GOAL, PSG'nin tek başına bu yarışa katılmak konusunda şimdilik isteksiz olduğunu anlıyor, fakat üyesi oldukları bir servet fonu devrede...

Nasser Al-Khelaifi'nin üyesi olduğu Katar kraliyet ailesinden Muhammed ben Abderrahmane Al-Thani'nin başkanlık ettiği bir servet fonu olan Katar Yatırım Otoritesi (QIA), Kırmızı Şeytanlar'ı satın almak için devreye girdi.

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Getty Images

SIRADA NE VAR? Manchester United'ın sahipleri, dünyaca ünlü kulübün satılması için 5.2 milyar Dolar'a satılan Chelsea'nin satışından daha daha yüksek bir bedel bekliyor.

Kırmızı Şeytanlar'ın talep ettiği fiyat ise 7.3 milyar Dolar olarak belirlendi.