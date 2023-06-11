PSG'nin hedefindeki Bernardo Silva, Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından geleceği için tarih verdi

Manchester City ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nin sahibi olan Bernardo Silva, Paris Saint-Germain dedikodularının ortasında geleceği hakkında konuştu.

Silva'nın adı PSG ile anılıyor

Geleceğini önümüzdeki haftalarda masaya yatıracak

Şimdi şampiyonluğun tadını çıkarmak istiyor

NE OLDU? Bernardo Silva'nın Paris Saint-Germain'e transfer olacağı konuşulurken Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından geleceği hakkında konuştu. Portekizli oyuncu henüz nihai kararını vermediğini söylerken transfer konusunu önümüzdeki haftalarda masaya yatıracağını söyledi.

NE SÖYLENDİ? UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Telefoot'a konuşan Silva şunları söyledi: "Açıkçası neler olacağını bilmiyorum. Önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğiz. Ama şu anda bu özel başarıyı kutlamak istiyorum."

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