PSG'nin hedefindeki Bernardo Silva, Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından geleceği için tarih verdi

- Silva'nın adı PSG ile anılıyor
- Geleceğini önümüzdeki haftalarda masaya yatıracak
- Şimdi şampiyonluğun tadını çıkarmak istiyor
NE OLDU? Bernardo Silva'nın Paris Saint-Germain'e transfer olacağı konuşulurken Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından geleceği hakkında konuştu. Portekizli oyuncu henüz nihai kararını vermediğini söylerken transfer konusunu önümüzdeki haftalarda masaya yatıracağını söyledi.
NE SÖYLENDİ? UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Telefoot'a konuşan Silva şunları söyledi: "Açıkçası neler olacağını bilmiyorum. Önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğiz. Ama şu anda bu özel başarıyı kutlamak istiyorum."
İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:Getty
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