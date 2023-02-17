Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar'ın Premier Lig devleri Liverpool, Manchester United, Chelsea ve Manchester City'ye önerildiği bildirildi.

NE OLDU? 2017 yazında 222 milyon Euro'luk rekor bir transferle Barcelona'dan Fransa'ya taşınan Neymar'ın geleceği hâlâ belirsiz. Bu sezon tüm kulvarlarda 17 gol atıp 16 asist yapan Brezilyalı futbolcunun PSG ile sözleşmesi 2025'e kadar devam ediyor. Bu sezon 28 kez forma giyen Neymar'ın PSG taraftarlarıyla arasının çok iyi olmadığı biliniyor ve Parc des Princes'teki geleceği tartışılıyor.

DAHA BÜYÜK RESİM: Son Ligue 1 şampiyonu, uygun bir alıcı bulunursa Güney Amerikalı ile ayrılma fikrine açık olacak. 90min, 31 yaşındaki oyuncunun İngiltere'nin önde gelen kulüplerine yakınlaştığını iddia ediyor.

VE DAHA FAZLASI: Artık milyarder bir sahibi olan Newcastle'ın bu konudaki sesi kesilmiş durumda. Neymar'ın kramponlarını asacağı gün gelmeden Premier Lig'de hayatı deneyimlemeye hevesli olduğu söyleniyor. Brezilyalı yıldızın durumunun PSG yönetim kurulu ile Chelsea'nin sahibi Todd Boehly arasında gündeme geldiği söyleniyor. Foot Mercato, Neymar'ın menajerinin de Chelsea ile görüştüğünü iddia ederken, Manchester United ve Liverpool'un da piyasada olması bekleniyor.

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SIRADA NE VAR? PSG, pazar günü Ligue 1'de Lille'i konuk edecek. Takımın son üç maçta galibiyet alamaması ve teknik direktör Christophe Galtier üzerindeki baskının artmasıyla birlikte Neymar da en iyi formunu yeniden yakalamayı umacak.