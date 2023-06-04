Sporting Lizbon’un Uruguaylı orta saha oyuncusu kısa bir süre içerisinde takımdan ayrılacak.

Premier Lig’e erken havlu atan ve gelecek sezon öncesinde teknik direktörlük koltuğuna Mauricio Pochettino’yu oturtan Chelsea, Portekiz’de şampiyonluk hedefine ulaşamayan Sporting Lizbon’un yıldız oyuncusu Manuel Ugarte için girişimlerini sürdürürken, iki takımın 60 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen PSG de girişimlerini sürdürüyor.

Oyuncunun serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden PSG’nin Ugarte’yi yetiştiren kulüplere gidecek yetiştirme payını da ödemeyi kabul ettiği ve bu nedenle bu transfer için şansının oldukça yüksek olduğu öğrenilirken, Sporting Lizbon gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayamayacak olması nedeniyle oyuncuyu satmak zorunda gibi görünüyor.

Chelsea sona yaklaştı

Oyuncuyla anlaşmaya varan Chelsea ise bu transfer için geri sayıma geçmiş durumda.

Sporting Lizbon ile resmi belgelerin tamamlanmasını bekleyen Chelsea transferi gerçekleştireceğine emin görünürken, Portekiz kulübü ise PSG’nin teklifi yükseltmesini bekliyor. Bu sezon Sporting Lizbon formasıyla 47 karşılaşmaya çıkan Ugarte gol atma ya da asist yapma başarısı gösteremedi. 22 yaşındaki oyuncu takıma geçtiğimiz sezon Famalicao’dan 6.5 milyon euroya transfer olmuştu.