Gianluigi Donnarumma, Paris Saint-Germain’den takım arkadaşı Kylian Mbappe’yi, salı günü Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynadıkları ve galip geldikleri maçın ardından "uzaylı" olarak nitelendirdi.

Mbappe, Real Madridli iki defans oyuncusunun arasından harika bir şekilde sıyrıldı ve daha sonra fileleri havalandırdı.

Fransız futbolcu, topu ağlara gönderdiğinde maçta uzatma süreleri oynanıyordu ve bu gol, ev sahibi takım taraftarlarını ve futbolcularını çılgına çevirdi.

PSG, genç yıldızının attığı golün ardından Real Madrid karşısında 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu sonuçla bitti. Maçın ardından herkes şok içerisindeydi.

İtalyan kaleci Donnarumma, dramatik bir performans gösteren Mbappe’nin becerisini öven ifadeler kullandı.

Ne söylendi?

Sky Sport Italia’ya konuşan Donnarumma, ”Mama mia, Kylian bir uzaylı, o kesinlikle bu dünyadan değil.

“Antrenmanlarda ve çok önemli maçlarda bunu görebiliyorsunuz. O, inanılmaz bir futbolcu.

“Gelecek sezon ne yapacağını bilmiyorum, çünkü bu tamamıyla onun kararı. Biz, onun burada olduğu her andan keyif alacağız” dedi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti ise maçın ardından, Mbappe'nin şu anda Avrupa'nın en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

İtalyan menajer, gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “O, durdurulamaz bir oyuncu. Mbappe’yi kontrol etmeye çalıştık, ama hep yeni bir şeyler buldu.”

Mbappe'nin, geçen yıl satın alma girişiminin gerçekleşmemesinin ardından bu yaz Real Madrid'e katılacağı söyleniyor.

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Mbappe, maçın genelinde sahadaki en iyi oyuncu olarak öne çıktı ve kanatta sürekli Real Madridli oyuncuları zorladı.

Fransız yıldız, Thibaut Courtois tarafından ikinci yarıda penaltısı kurtarılan Lionel Messi üzerindeki baskıyı da hafifletti.

PSG; son 16 turunda evinde aldığı 1-0’lık skorla İspanya'ya avantajlı bir şekilde gidecek.

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