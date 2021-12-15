Liverpool'un eski oyuncusu Peter Crouch: "Futbolcular, taraftarları kandırıyor"

Liverpool ve İngiltere Milli Takımı’nın eski oyuncusu Peter Crouch, halkla ilişkiler tarafından yönetilen sosyal medya hesaplarının taraftarları kandırdığını söylerken oyuncuların, sosyal medya hesaplarını kendilerinin yönetmesini istiyor.

Avrupa'daki yüksek profilli oyuncuların büyük çoğunluğu, sosyal medyada hesaplarını büyütmeyi sürdürürken taraftarlarla etkileşim kurmak için instagram ve twitter gibi sosyal medya platformlarını kullanıyor.

Buna bağlı olarak oyuncu hesapları genellikle yönetim şirketleri tarafından yönetiliyor ve genel olarak ruhsuz gönderiler ve mesajlar atılıyor.

Crouch'a göre futbolcular, hedef kitlelerini yanlış yönlendiriyor.

Ne söylendi?

21 yıllık kariyeri boyunca Liverpool, Tottenham ve Aston Villa gibi takımlarda oynayan eski futbolcu, Footballco Business Podcast'inde şunları söyledi:

"Bazen taraftarların bir şekilde manipüle edildiğini düşünüyorum, çünkü oyuncular kendi adına konuşmuyor ve bu beni hayal kırıklığına uğratıyor.

“Oyuncular, iyi oynamadığında bir tweet atıyor ve bunun üzerine taraftarlar ‘harikaydın’ diye yorum yazıyorlar.

“Üzgünüz, bugün iyi performans gösteremedik yazdıklarında ise taraftarlar 'önümüzdeki hafta daha güçlü döneceksin’ diye cevap veriyorlar.

“Hep aynı cümleler kuruluyor ve futbolcular taraftarları kandırıyor. Bu tür şeyler gördüğümde inanasım gelmiyor.

“Futbolcular, evde koşu yaparken bireysel antrenörü ile çalışırken bir şeyler atıyorlar. Taraftarların gözünü boyuyorlar.

"Böylece taraftarlar, bu futbolcu ne kadar çok çalışıyor, ancak neden takımda şans bulamıyor diye düşünüyor. İnsanlar, futbolcuların yapmacık paylaşımlarına inanıyorlar ve bu çok sinir bozucu."

Crouch sosyal medyada kimleri takip ediyor?

Cristiano Ronaldo da dahil olmak üzere bazı Manchester United yıldızları, bu sezon kötü sonuçların ardından samimiyetsiz tweetler veya mesajlar gönderdikleri için eleştirildi.

Kulüp efsanesi Gary Neville, halkla ilişkiler şirketlerini "saha içinde ve dışında Robotlar yaratmakla" suçladı.

Crouch ise yaptığı açıklamada Ronaldo gibi oyuncuları sahte çevrimiçi kişiliklerinden kurtulmaya çağırıyor.

Paul Gascoigne gibi renkli futbolcuların, sosyal medyada daha fazla yer almasını isteyen 40 yaşındaki oyuncu, "Sosyal medyamı yöneten birisi yok. Ayrıca, kimsenin hesabını takip etmek istemiyorum.

"Cristiano Ronaldo'yu takip etmek istiyorum, ne düşündüğünü ve ne yaptığını görmek istiyorum, ancak sosyal medyaya alışkın birisi değilim.

“Bu yüzden pek çok üst düzey oyuncuyu takip etmiyorum, çünkü sanal değil gerçek olan birisini takip etmeyi tercih ederim.

“Bu şekilde düşünüyorum ve bu konu hakkında ne düşünüyorsam onu belirtiyorum. Ben, futbolcuların başkaları tarafından yönetilmesini istemiyorum" dedi.

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