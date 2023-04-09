Arjantinli süperstar, dünya futbol tarihine vurduğu damgayı daha da belirginleştiriyor.

NE OLDU? Cumartesi gecesi PSG, Ligue 1'de Nice'i 2-0 yenerken Messi bir gol attı ve Ramos'un golündeki asisti yaparak gole direkt katkı anlamında dikkat çekici bir istatistiğe ulaştı.

Kulüp kariyerindeki 1000. gol katkısına ulaşan Arjantinli süperstar, yine maça damgasını vuracak bir performansla manşetlerdeki yerini alarak inanılması güç rekorlarına bir yenisini daha ekledi.

Bir zamanların ezeli rakipleri Ramos ve Messi, Paris'te iki iyi dost olmayı başardı ve takımlarına katkı vermeyi sürdürüyorlar.

Bazı Parislilerin, Arjantinli süperstarı yuhalaması ve ıslıklaması onu durduracak gibi görünmüyor.

BÜYÜK RESİM: Fransa'da toparlanması biraz zaman almış olsa da görünüşe göre Messi, iyi performansına geri döndü.

Bu sezon toplamda 19 gol ve 18 asist kaydetti ve Parisliler şampiyonluğa doğru koşarken oldukça kararlı bir görüntü çiziyorlar.

VE DAHA FAZLASI: Tabii ki Messi'nin Barcelona'da yaptıkları, onu birçok alanda futbolun rekortmen oyuncularından birisi yaptı.

İspanyol devinde geçirdiği süre boyunca 672 gol attı ve tek bir kulüp için atılan en çok gol rekorunu elinde tutuyor.

Tarihler 2012'yi gösterdiğinde, Messi 91 gol atarak bir takvim yılında en çok gol atan oyuncu olmayı da başardı.

Messi böylece, kulüp kariyerinde 702 gol atarak Cristiano Ronaldo'yu geçerek zirveye yerleşti.

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MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? PSG, bir sonraki Ligue 1 maçında ikinci sıradaki Lens ile karşılaşacak ve olası bir galibiyet halinde, şampiyonluk yolundaki en yakın rakibine 9 puanlık bir fark atacak.

Messi'nin kariyerine gelince, bu yaz PSG'den ayrılacağı ve Barcelona'ya döneceği kesin gibi görünüyor.