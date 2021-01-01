PSG Messi'ye teklif için için Neymar ve Mbappe'yi bekliyor

Barcelona ile henüz yeni sözleşme imzalamayan Lionel Messi'nin PSG'nin gündeminde olduğu iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Barcelona ile sezon sonu bitecek olan kontratını henüz yenilemeyen Lionel Messi hakkındaki transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

Fransız basınından Telefoot, PSG Sportif Direktörü Leonardo'nun Arjantinli yıldıza olan yakın ilgisini sürdüğünü ve PSG'nin önümüzdeki aylarda yıldız isme teklif yapabileceğini öne sürdü.

Telefoot'ta yer alan habere göre PSG'nin bir dönem Antalyaspor teknik direktörlüğü de yapan sportif direktörü Leonardo, Messi ile Barcelona arasındaki görüşmeleri yakından takip ediyor ve teklif için doğru zamanı bekliyor.

Messi ise Barcelona'da kalıp kalmama kararını Katalan ekibinin transferdeki adımlarına göre verecek.

Neymar ve Mbappe bekleniyor

Messi ile ilgili transfer sürecini yakından takip etmenin yanı sıra Neymar ve Kylian Mbappe ile yeni sözleşme için yapılan görüşmeleri de sürdüren PSG, Messi ile ilgili adım atmadan önce bu iki ismin geleceğini netleştirmek istiyor.

Fransız ekibi kontratları Haziran 2022'de bitecek iki oyuncudan birinin ayrılması halinde bu gidecek olan ismin yerini Messi ile doldurmanın hesaplarını yapıyor.

Messi bu sezon ne yaptı?

Bu sezon Barcelona forması giydiği 39 karşılaşmada rakip fileleri 29 kez sarsan Messi, takım arkadaşlarına 10 kez de gol pası verdi.

Geçtiğimiz sezon sonunda Barcelona'dan ayrılma kararı alan ancak kulübün onay vermemesinden ötürü Barcelona ile davalık olmamak için bir sezon daha takımda kalma kararı alan Messi ile eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı PSG'nin de ilgilendiği biliniyor.