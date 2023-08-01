Fransız süperstar Mbappe'nin transferi nedeniyle Real Madrid ile PSG arasında büyük bir savaş var.

NE OLDU? Fransız milli oyuncu, mevcut sözleşmesinde bulunan sözleşme uzatma maddesinin 31 Temmuz'da sona ermesiyle Parc des Princes'teki kalış süresini uzatmayacağını açıkça belirtti.

Ve böylece, takımda kalması durumunda 2024 yazında bedelsiz olarak ayrıma hakkına sahip olacak.

BÜYÜK RESİM: La Liga devi Real'in Mbappe ile halihazırda bir anlaşması olduğu ve 24 yaşındaki yetenekli oyuncunun, bunu yapması halinde 160 milyon Euro'luk (137 milyon £/175 milyon $) bonservis ücretini cebe indireceği yönünde haberler var.

Bu tür anlaşmalar, sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan oyuncuların kulüplerine bağlı olması nedeniyle FIFA tarafından yasaklanmıştır.

VE DAHA FAZLASI: The Telegraph'ın haberine göre; tam da bu noktada PSG'nin sabrı taştı ve Mbappe ile Real Madrid arasında gerçekleştiğine inanılan bu transferi FIFA'ya taşıyacak.

Real, 2023 yaz dönemi kapanmadan Mbappe'yi transfer etmezse onu kaçırma riskiyle karşı karşıya olabilir ve gelecek seneyi beklemekten de vazgeçebilir.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Mbappe, PSG ile 300 milyon € (257 milyon £/329 milyon $) transfer ücreti ve 700 milyon € (599 milyon £/768 milyon $) maaş ödemeye hazır olan Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'in rekor kıran teklifini şimdiden reddetti. Geleceği hakkında kesin bir karar verilmesini beklerken şimdilik belirsizlik içinde sıkışmış durumda...