PSG Mbappe'nin forma numarasını Ocak ayı transfer rekortmenine veriyor

Fransız medyasında yer alan haberlere göre, PSG, Kvaratskhelia’nın transferi için Napoli ile 70 milyon euro karşılığında anlaştı.

Bu ücretin üç taksit halinde ödeneceği belirtiliyor. Gürcü yıldız, PSG ile dört ya da beş yıllık bir sözleşme imzalayacak. Ayrıca, Napoli'de yıllık 1.8 milyon euro kazanan oyuncunun, Paris ekibinde yıllık maaşı yaklaşık 9 milyon euroya yükseltilecek.

Mbappe'nin forma numarası verildi

23 yaşındaki Kvaratskhelia, bu hafta başında Napoli’den ayrılarak Paris’e geldi. Napoli taraftarları ve şehrin simgesel noktalarıyla vedalaşan oyuncu, Perşembe günü Paris’e iniş yaptı. Le Parisien’in haberine göre, Kvaratskhelia Cuma sabahı gerçekleştirilen sağlık kontrollerinden başarıyla geçti.

Napoli’de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Kvaratskhelia, PSG’ye transferiyle Ocak transfer döneminin en pahalı oyuncusu unvanını kazandı. Gürcü futbolcu, Paris Saint-Germain’de Kylian Mbappe’den boşalan 7 numaralı formayı giyecek.

Bu transfer, PSG’nin hücum hattına önemli bir güç katarken, Kvaratskhelia'nın Ligue 1 ve Avrupa sahnesinde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.