PSG, Mauro Icardi'nin bonservisini aldı

PSG, sezon başında Inter'den kiraladığı golcü oyuncunun bonservisini aldığını resmen duyurdu.

, Mauro Icardi'nin bonservisini alarak golcü oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada transferin mali detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi verilmese de Sky Italia'nın haberine göre Fransız devi Icardi için 'e 50 milyon euro'luk bonservis bedeli ödeyecek ve bu bedel bonuslarla birlikte 58 milyon euro'ya çıkabilecek.

27 yaşındaki golcü oyuncu 2013'te 'dan Inter'e transfer olmuş ve İtalyan ekibinin forması altında çıktığı 219 resmi maçta 124 gole imza atmıştı.

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Arjantinli oyuncu bu sezon PSG forması altında çıktığı 31 resmi maçta 20 kez rakip fileleri havalandırmıştı.