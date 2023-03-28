Fransız devi, bu sezon üstün performansıyla fark yaratan İngiliz futbolcuyu yakından takip ediyor.

NE OLDU? Marcus Rashford, bu sezon çarpıcı bir form grafiğine ulaştı ve 2022-23 sezonunda şu ana kadar 27 gol kaydetti.

Gezegendeki en iyi performansı gösteren oyunculardan biri olarak kabul edilirken adı, sık sık transfer söylentilerine de karışıyor.

BÜYÜK RESİM: Rashford, bu sezon gösterdiği üstün performansıyla United için çok önemli bir futbolcu haline geldi, Old Trafford'daki mevcut sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

The Athletic, yıldız oyuncuyla Kırmızı Şeytanlar arasında henüz sözleşme uzatma konusunda bir görüşme yapılmadığını açıkladı.

Ve bu noktada, mevcut takımında kalma ihtimali de her geçen gün azalıyor.

VE DAHA FAZLASI: 25 yaşındaki oyuncu, geleceği hakkında önemli bir karar almadan önce bir süre bekleyecek ve şimdilik, acele etme gibi bir düşüncesi yok.

Ancak yine de, özellikle Paris Saint-Germain Rashford'u kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

Nasser Al-Khelaifi, Dünya Kupası sırasında, "gerçekten harika" diye nitelendirdiği Rashford'un temsilcileriyle görüştüğünü kabul etti.

Bu nedenle, Fransız devinin önümüzdeki yaz transfer dönemindeki en büyük önceliği İngiliz yıldız olacak.

Kırmızı Şeytanlar'ın ayrıca; Luke Shaw, Diogo Dalot, Fred ve David de Gea'nın sözleşmelerini de ele alması gerekiyor.

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SIRADA NE VAR? PSG'nin, Rashford için haftada 400.000 Sterlin'lik (Yaklaşık 10 milyon Lira) rekor değerinde bir teklif sunmaya hazırlandığı iddia edilirken Rashford'un henüz bir karar vermediği aktarılıyor.

Kırmızı Şeytanlar, altyapısından yetişen yıldızını takımda tutmak istiyorsa elini çabuk tutmak zorunda...