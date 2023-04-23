PSG, Lionel Messi hakkındaki kararını verirken Arjantinli kendine yeni bir ev bakıyor

Paris Saint-Germain, uzatma görüşmelerinin sonuca bağlanmadığı sezonun ardından Lionel Messi'ye veda etmeye hazırlanıyor.

Messi, PSG'den serbest oyuncu olarak ayrılacak

Paris'te iki yıl geçirdi

Ancak şimdi Barcelona'ya dönebilir

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası galibiyetinin ardından Lionel Messi'nin PSG ile sözleşme yenileme görüşmeleri askıya alındı. The Mirror'ın haberine göre, PSG, Arjantinli yıldızla sözleşme uzatmak için acele etmiyor. Bunun yerine yaz aylarında takımdan ayrılmasına izin verecekler.

BÜYÜK RESİM: Habere göre, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, yıldız isimler yerine Fransız yeteneklere güvenmeyi tercih edecek. Bu durumda Lionel Messi'nin çocukluk kulübü Barcelona'ya dönme ihtimali artıyor.

DAHA FAZLASI: Barcelona'nın mali sorunlarla karşı karşıya kaldığı bir sır değil. Kulübün Lionel Messi'yi kadroya yeniden kazandırabilmesi için bir kaynak bulması gerekecek.

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