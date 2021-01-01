PSG Kylian Mbappe'nin kontratını uzatmak için çalışmalarını sürdürüyor

Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti, Fransa ile Dünya Kupası'nı kazanan yıldız oyuncuyla yeni sözleşme için görüşmelerini sürdürüyor.

PSG'nin bir dönem ülkemizde Antalyaspor'u da çalıştıran sportif direktörü Leonardo, Fransız ekibinin yıldız oyuncuları Kylian Mbappe, Neymar, Angel Di Maria ve Juan Bernat ile yeni kontrat imzalamak için yaptığı görüşmeleri sürdürdüğünü açıkladı.

Son senesine girecek

PSG ile olan kontratı 2021-2022 sezonu sonunda bitecek olan Kylian Mbappe ile yeni kontrat için bir süredir temasta olduklarını ifade eden Brezilyalı futbol adamı, "Mbappe ile oldukça iyi bir diyaloğumuz var. Karar aşamasına geldiğimizi düşünüyorum" dedi.

Real Madrid'in yakın ilgi gösterdiği oyuncunun kontratının son senesine girmemesi için yeni sözleşme görüşmelerini önümüzdeki sezona bırakmak istemeyen PSG'nin oyuncuyu takımı tutmak için maddi anlamda oldukça büyük bir kontrat önerdiği tahmin ediliyor.

Yıldızlarla görüşmeler olumlu

Bu sezon PSG formasını giydiği 30 maçta rakip fileleri 21 defa sarsan Mbappe geçtiğimiz hafta Şampiyonlar Ligi'ndeki Camp Nou deplasmanında Barcelona filelerine attığı üç golle bir kez daha futbol kamuoyunun gündemine oturmayı başarmıştı.

Öte yandan Mbappe'nin yanı sıra Neymar, Di Maria ve Bernat ile de görüştüklerini açıklayan Leonardo, "Üç oyuncuyla da yaptığımız görüşmeler olumlu ilerliyor. Üçünün de PSG'de kalacağına inanıyorum" dedi.