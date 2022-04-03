Leeds Unitedlı futbolcu Klich, kendisini eleştiren taraftara 's*ktir git' dedi

Leeds United'ın yıldızı Mateusz Klich, Beyazlar'ın Premier Lig'de Southampton ile berabere kaldığı maçta kendisini eleştiren bir taraftara, kaba da olsa kısa ve öz bir yanıt verdi. Söz konusu taraftara "s*ktir git" dedi.

Jesse Marsch'ın ekibi Cumartesi günü Southampton ile berabere kaldı. Karşılaşmada James Ward-Prowse'dan bir başka harika serbest vuruş golü izledik.

Bu durum sosyal medyada bazı öfkeli tepkilere yol açtı - ve Klich kesinlikle kendi savunmasını özellikle açık sözlü olarak yükseltti.

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Klich, Leeds'in Southampton ile olan maçta sosyal medya eleştirilerine maruz kalan tek Leeds oyuncusu değildi.

Orta saha oyuncusu Kalvin Phillips, maç öncesi bir çift ayırt edici ilginç ayakkabıyla gündeme gelmişti.

İngiliz milli oyuncu, başlama vuruşundan önce Cornish Pasty'den ilham alan bir ayakkabı gibi görünen pabuçlarıyla sosyal medyada alay konusu oldu.

Leeds şu anda alt üç sıranın sekiz puan önünde bulunuyor, ancak altlarındaki tüm rakiplerinden daha fazla maç oynamış durumdalar.

Ligde kalmak adına kıyasıyal bir rekabet içindeler.

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