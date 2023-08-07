PSG, Kylian Mbappe'nin futbol oynamasına müsade etmeyecek

Kylian Mbappe, takımdan ayrı çalışmalarına devam ederken Ligue 1'in açılış haftasını PSG kadrosunda yer almayarak kaçıracak.

Mbappe takımdan ayrı çalışıyor

Ligue 1'in açılış haftasında kadroda olmayacak

PSG ile sözleşme krizi devam ediyor

NE OLDU? PSG, Kylian Mbappe'yi Temmuz ayında satışa çıkardı. Kadro dışı bırakılan 24 yaşındaki oyuncu, Paris ekibinin sezon öncesi kamp kadrosundan çıkarıldı ve takımdan ayrı çalışma yaptı. RMC Sport'un haberine göre, Kylian Mbappe kulüpte takımdan ayrı çalışmalarına devam edecek. L'Equipe'in haberine göre ise 24 yaşındaki yıldız, PSG ile yaşadığı sözleşme krizi nedeniyle Ligue 1'in açılış haftasını kaçıracak. Kylian Mbappe'nin Lorient maçında kadroda olması beklenmiyor.

BÜYÜK RESİM: Ne Kylian Mbappe ne de PSG sözleşme konusunda taviz vermediği için Fransız yıldızın Ligue 1'in ikinci haftasında oynanacak Toulouse maçında da yer alması beklenmiyor. PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşme yenilemesini veya takımdan ayrılmasını isterken 24 yaşındaki oyuncu ise kontratını tamamlayıp önümüzdeki yaz ücretsiz olarak Paris ekibine veda etmeyi planlıyor.

İKİ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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SIRADA NE VAR? PSG, Kylian Mbappe'nin sözleşme uzatma teklifini kabul etmesini umarken Fransız yıldız, Real Madrid için planlar yapıyor.