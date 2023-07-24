PSG, Kylian Mbappe'den para kazanabilmek için sürpriz bir yol seçti: Kiralık gidiyor!

Paris Saint-Germain sözleşmesi önümüzdeki sezon bitecek olan Kylian Mbappe'yi bu yaz başka bir takıma kiralamaya sıcak bakıyor.

Mbappe, PSG'den ücretsiz olarak ayrılmak istiyor

PSG, Fransız golcüyü kiralamaya sıcak bakıyor

Gelecek sezon Real Madrid'e katılabilir

NE OLDU? Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain'e sözleşme uzatmayacağını bildirdi ve önümüzdeki yaz Real Madrid'e ücretsiz olarak katılabilir. Ancak Mbappe'den para kazanmak isteyen Paris ekibi, Fransız golcünün takımdan bonservissiz ayrılmasına sıcak bakmıyor. BBC Sport'tan Simone Stone'un haberine göre, PSG önümüzdeki yaz muhtemelen Real Madrid'e transfer olacak olan Kylian Mbappe'yi bu yaz satma konusunda geri adım attı. Paris Saint-Germain, Fransız golcünün bir sezon kiralık olarak başka takımda oynamasını kabul etti.

BÜYÜK RESİM: Al-Hilal bu yaz Kylian Mbappe'yi satın almak için PSG'ye 300 milyon euro'luk teklif yaptı. Mbappe'ye ise yıllık 700 milyon euro maaş önerdikleri söyleniyor.

DAHA FAZLASI: Kylian Mbappe'nin başka bir takımda kiralık oynamaya sıcak bakıp bakmadığı henüz belli değil. Ancak bir yılı başka takımda geçirirse önümüzdeki yaz Real Madrid'e ücretsiz transferinin önü sorunsuz olarak açılmış olacak.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

(C)GettyImages

(C)Getty images

Getty Images

SIRADA NE VAR? Mbappe'nin geleceğine dair dedikodular artarken Fransız golcünün adı bu yaz manşetlerden düşmeyecek gibi görünüyor.