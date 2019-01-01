PSG ile Manchester United, Jadon Sancho için yarışta

Borussia Dortmund'un İngiliz genç yıldızı Jadon Sancho için devler çarpışıyor.

Bu sezon Borussia Dortmund'da sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Jadon Sancho için dev kulüpler kesenin ağzını açıyor.

Telegraph'ta yer alan habere göre, İngiliz devi Manchester United ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain, Bundesliga'yı kasıp kavuran genç futbolcu için transfer yarışına girdi. İki kulüp de Sancho için 115 milyon euro civarında bir ücreti gözden çıkarttı.

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Oyuncuyu iyi bir bedel karşılığı satmaya olumlu bakan Borussia Dortmund ise Sancho için yarışa giren iki kulübün fiyat artırmasını bekliyor.

Manchester City altyapısında yetişen ve 2017 yazında Borussia Dortmund'a yalnızca 8 milyon euro'ya transfer olan Sancho, yeni takımındaki ikinci sezonunda hücum hattının en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Borussia Dortmund formasını bu sezon 31 resmi maçta giyen Sancho, şu ana kadar 10 gol ve 11 asistlik üst düzey bir performans sergiledi.