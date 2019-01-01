PSG, Icardi'yi kadrosuna kattı
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PSG
Ligue 1 takımlarından Paris Saint-Germain, 26 yaşındaki forvet Mauro Icardi'yi İnter'den satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiraladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint-Germain, 26 yaşındaki Arjantinli forvet Mauro Icardi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığını kiralamıştır" ifadesi kullanıldı.
Fransız medyasında çıkan haberlerde, Icardi'nin satın alma opsiyonunun 70 milyon avro olduğu öne sürüldü.
Arjantinli golcü, 2013'te katıldığı İnter'de 219 maça çıktı, 124 gol attı.