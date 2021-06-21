PSG, Gianluigi Donnarumma'yı sağlık kontrolünden geçirdi

Geçen sezon Fransa Ligue 1'de şampiyonluğu Lille'e kaptıran PSG, Milan'ın 22 yaşındaki kalecisi Gianluigi Donnarumma'yı kadrosuna katıyor.

Milan ile olan sözleşmesi sona eren Gianluigi Donnarumma'nın yeni adresi Fransa oldu.

Sport Italia'da yer alan habere göre, İtalya Milli Takımı ile Euro 2020'de yer alan başarılı kaleci sağlık kontrollerinden geçirildi.

Son işlemlerin de gerçekleşmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak olan Donnarumma, beş yıllık sözleşmeye imza atacak ve PSG'den yıllık 10 milyon euro maaş alacak.

Mancini'den izin aldı

Sağlık kontrolleri için milli takım kampından ayrılması gereken 22 yaşındaki kaleci Teknik Direktör Roberto Mancini'nin özel izniyle kamptan kısa bir süreliğine ayrıldı ve testlerden geçirildi.

Bu esnada Donnarumma'ya Mancini'nin yardımcılarından Gianluca Vialli de eşlik etti.

Gianluigi Donnarumma geçen sezon ne yaptı?

Yıldız kaleci geçen sezon Serie A'da 37 karşılaşmada görev alırken bu maçlarda kalesinde 38 gol gördü. Donnarumma, Serie A'da 14 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Kariyerine PSG'de devam edecek olan genç oyuncu geçen sezon toplamda 48 karşılaşmada görev aldı. 15 maçta kalesini gole kapatırken 54 gol yedi.