Arjantinli süperstar Messi'nin yaptığı paylaşım, Barcelona ve Inter Miami taraftarlarında endişe yarattı.

NE OLDU? Paris Saint-Germain'in süper yıldızı, Suudi Arabistan'dan sponsorlu bir görsel paylaşarak ulusa olan sevgisini reklam yaparak gösterdi.

Messi, paylaştığı görselin altına şöyle yazdı: "Suudi Arabistan'da bu kadar çok yeşil alan olduğunu kim düşünebilirdi ki?

"Elimden geldiğince beklenmedik doğa harikalarını keşfetmeyi seviyorum."

BÜYÜK RESİM: Arjantinli süperstarın, son aylarda Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr'a katılmasından bu yana Suudi Arabistan'a transfer olacağına yönelik haberler yapılıyor.

Bu nedenle Messi'nin yaptığı Suudi Arabistan paylaşımı; transfer olması muhtemel olan diğer takımlar Barcelona ve Inter Miami taraftarlarını endişelendirdi.

Ancak, şimdilik Arjantinli yıldızın bir sonraki sezon hangi takımın formasını giyeceği belli değil.

Fransız kulübündeki sözleşmesi sona erdiğinde, PSG de onunla yeni bir sözleşme imzalamak istiyor.

Öte yandan Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Katalan kulübünün 35 yaşındaki oyuncuyla Camp Nou'ya olası bir geri dönüş hakkında görüştüğünü doğrularken Inter Miami'nin sahibi David Beckham ise bu hafta Paris'te Messi'yle görüştü.

MESSI İÇİN SIRADA NE VAR? Arjantinli oyuncu, Pazar günü Ligue 1'de Lorient ile karşılaştıklarında muhtemelen ilk 11'de sahaya çıkacak.