PSG'nin yeni hocası Luis Enrique, henüz sezona başlamadan takımdan ayrılma spekülasyonlarıyla karşı karşıya...

NE OLDU? İspanyol teknik direktörün Mbappe transfer destanından dolayı giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradığı ve PSG'de göreve başlamasından birkaç hafta sonra kulüpten ayrılabileceği bildirildi.

Ayrıca, futbol danışmanı Luis Campos, Ağustos ayının sonuna kadar ayrılmaya zorlanabilir ve bu da Enrique'nin Paris'teki geleceğiyle ilgili spekülasyonları daha da alevlendirdi.

BÜYÜK RESİM: Barcelona'nın eski yöneticisi, Instagram'da paylaştığı bir gönderiyle ayrılma dedikodularına cevap verdi:

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"Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için!"

VE DAHA FAZLASI: Ünlü gazeteci Fabrizio Romano da transfer spekülasyonlarını yalanlayan bir gönderi paylaşarak bu tür söylentilerin mantıksız olduğunu yazdı.

Romano; paylaştığı gönderide kaynağının, "Bugünkü söylentiler tamamen yersiz ve saçmalık" dediğini aktardı.

İKİ FOTOĞRAFTA:

@luisenrique_2121 Instagram

SIRADA NE VAR? Mbappe'nin Parc des Princes'teki geleceği belirsizliğini korusa da Luis Enrique'nin PSG'de devam edeceğine dair hiçbir şüphe yok gibi görünüyor.