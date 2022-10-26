Eski Fransa Teknik Direktörü Raymond Domenech, Paris Saint-Germain'de fark yaratan ismin Mbappe değil Messi olduğunu düşünüyor.

Son Dünya Kupası'na hazırlanan Messi performansını arttırdı

Arjantinli, PSG'de gol ve asistleriyle elini taşın altına koyuyor

Domenech, Messi ile Mbappe arasına çizgi koydu

NE OLDU? Lionel Messi bu sezon kulübüyle çıktığı 16 karşılaşmada 11 gol, 12 asist kaydetti. Arjantinli yıldız son Dünya Kupası'na hazırlanırken Paris ekibini galibiyetlere taşıyor. Kylian Mbappe ise futbol dünyasının en çok kazanan oyuncusu olarak başladığı sezonda 16 maçta 16 gol, 2 asist kaydetti. Ancak eski Fransa Teknik Direktörü Raymond Domenech, PSG'de fark yaratan oyuncunun Lionel Messi olduğunu düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Sports Brief'e konuşan Raymond Domenech şunları söyledi: "Paris'te maçları artık Messi kazandırıyor. O fark yaratan bir oyuncu. Mbappe de çok iyi maçlar çıkardı ancak farkı yaratan isim her zaman Messi oldu. Daha önce görülmemiş şeyleri yapabiliyor, Messi izlediğim en harika futbolcu."

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PSG'Yİ NE BEKLİYOR? PSG son olarak Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Maccabi Haifa'yı 7-2 mağlup etti. Messi, Neymar ve Mbappe karşılaşmada toplam 5 gol, dört asist ile oynadı. Paris ekibi, 29 Ekim'de Ligue 1 sahasına dönerek Troyes'i ağırlayacak.