PSG Başkanı'ndan Marcus Rashford itirafı

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, takımının yaz transfer döneminde Marcus Rashford'u transfer etmeye çalışabileceğini söyledi.

Rashford'un Manchester United ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve Al-Khelaifi, bazı üst düzey takımların onu transfer etmek için aceleci olacağını söylüyor.

Başkan ayrıca PSG'nin de bu yarışa katılacağını açıkça dile getiriyor.

Ne söylendi?

Al-Khelaifi, İngiliz yıldızla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: "O harika ve aynı zamanda ücretsiz! Rashford'a ücretsiz sahip olmak için her kulüp onun peşinden koşacak. Biz de bunu kesinlikle saklamıyoruz. Daha önce konuşmuştuk. Şu an iki taraf için de iyi bir an değil. Ancak yazın, neden olmasın? Eğer serbest bir oyuncuysa tabii ki onunla konuşabiliriz. Fakat onunla şimdi konuşmayacağız. Bırakın Dünya Kupası'na odaklansın. Eğer ocak ayında ilgilenirsek onunla konuşuruz."

Büyük resim

Rashford, oynadığı dört maçın sadece birinde ilk 11'de olmasına rağmen üç gol atarak Dünya Kupası'nda İngiltere formasıyla parladı. Yıldız futbolcu bu sezon Manchester United ile 14 Premier Lig maçında ise dört gol attı ve iki asist yaptı.

Rashford'ı ne bekliyor?

Kanat oyuncusu, cumartesi günü İngiltere'nin Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa oynayacağı karşılaşmada takımına umut olmak isteyecek.