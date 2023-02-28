PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi "kaçırma ve işkence" iddiasıyla soruşturma altında: Dünya Kupası belgelerini sakladı

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, ülkesi Katar'da "kaçırma ve işkence" iddiasıyla soruşturma altına alındı.

L'Equipe'in haberine göre, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Tayeb Benabderrahmane'nin iddiaları üzerine soruşturma altına alındı.

42 yaşındaki Benabderrahmane, özel belgelere sahip olduğu nedeniyle altı ay boyunca alıkonulduğunu ve işkenceye maruz kaldığını iddia etti.

Benabderrahmane elindeki özel ve hassas belgeleri ifşa etmemesi karşılığında gizli bir anlaşmayla serbest bırakıldığını söyledi.

Bu gizli belgelerin, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi ve 2026 ile 2030 Dünya Kupası yayın haklarının beIN Media Group'a verilmesi hakkında olabileceği iddia ediliyor.

The Sun'ın haberine göre, Al-Khelaifi hakkında çıkan iddialara şu şekilde yanıt verdi: "Bahsettiğimiz kişiler profesyonel suçlular. Bu kadar çok insanın yalanlarını inandırıcı bulmasına şaşırdım. Adalet tecelli edecektir."

Al-Khelaifi'nin suçlamaları, geçtiğimiz günlerde Achraf Hakimi'nin cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı kulübü bir hafta içinde vuran ikinci skandal.