PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi bu yazın en önemli transferini belirledi: O yıldızı almadan gelmeyecek

Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Harry Kane'i Tottenham'ın elinden almayı kafasına koydu.

PSG, Kane'i bitirmek istiyor

Manchester United yarıştan çekildi

Harry Kane'in bir sezon daha sözleşmesi var

NE OLDU? Manchester United, Harry Kane için girdiği transfer yarışından çekildi. Kane'in kontratının bitimine bir yıl varken Paris ekibinin yolunu tutabilir.

BÜYÜK RESİM: Le Parisien'e göre, Paris Saint-Germain, Harry Kane'i bu yazın en önemli transferi olarak ilk plana koydu.

DAHA FAZLADI: PSG bu yaz Lionel Messi ile yollarını ayırıyor. Kylian Mbappe de Paris ekibine gelecek sezon sözleşme yenilemeyeceğini bildirdi. Harry Kane şu anda PSG'nin bir numaralı transfer hedefi ancak 100 milyon sterlini aşkın bir maliyeti olacak. Manchester United da bu nedenle transfer yarışından çekildi.

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