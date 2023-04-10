Fransız temsilcisi, önümüzdeki transfer döneminde kesenin ağzını açacak.

NE OLDU? PSG geçen yıl 369 milyon € (324 milyon £/401 milyon $) zarar açıkladı ve bu zarar, UEFA'nın 60 milyon €'luk (53 milyon £/65 milyon $) limitinin çok üzerinde bulunuyor.

Bunu yaptıkları için 10 milyon avro (9 milyon sterlin/11 milyon dolar) para cezasına çarptırıldılar ve tekrar kuralları ihlal etmeleri halinde daha fazla cezayla karşı karşıya kalabilirler.

Le Parisien'e göre, yaklaşık 800 milyon Euro'luk (702 milyon £/868 milyon $) rekor gelirleriye önümüzdeki yaz transfer dönemine büyük bir hazırlık yapıyorlar.

BÜYÜK RESİM: PSG'nin harcamaları, kulübün birçok oyuncusunu kiralık olarak göndermesi ve önemli bir yıldızı takıma dahil edememesiyle geçtiğimiz yaz kısılmıştı.

Bu durum, önümüzdeki aylarda değişecek gibi görünüyor.

VE DAHA FAZLASI: Parisliler, genç Fransız yıldızlar Rando Kolo Muani, Marcus Thuram ve Kouadio Kone de dahil olmak üzere şimdiden birkaç futbolcuyu gözüne kestirdi.

Ve PSG; Lionel Messi veya Kylian Mbappe gibi yıldızlarındam birisinden vazgeçmek zorunda kalabilir.

Şimdilik bu isim, Barcelona'ya dönmesi gündemde olan Messi olarak görünüyor.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty

Getty

Getty

SIRADA NE VAR? PSG, köklü bir değişim yapmak için şimdiden yaz transfer dönemini sabırsızlıkla bekliyor.

Menajer Christophe Galtier'in görevinden alınması da gündemdeyken Ligue 1 devinin, transfer piyasasında aktif olacağı kesin...