Fransız devi PSG'den ayrılmak istediğini açıklayan Neymar'ın, yeni bonservis bedeli belli oldu.

NE OLDU? Neymar'ın kulüpte altı yıl geçirdikten sonra Paris'ten ayrılmak istediği bildirildi. İspanya şampiyonu Barcelona ve Premier Lig devi Chelsea, Neymar'ın PSG'den ayrılması durumunda devreye girmesi beklenen takımlar olarak açıklandı.

NE SÖYLEDİLER: Sky Sports'a göre Ligue 1 şampiyonu, Neymar için 50 milyon £ (63.74 milyon $) ile 80 milyon £ (102 milyon $) arasındaki teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Başarı arayışlarında yeni bir sayfa açmak istiyorlar, Lionel Messi zaten ABD'ye transfer oldu ve Kylian Mbappe de Neymar ile birlikte satışa çıkarılmış durumda...

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BÜYÜK RESİM: PSG daha genç bir takım kurmak istiyor ve Benfica'dan Portekizli golcü Goncalo Ramos'la sözleşme imzaladığını duyurdu.

Ayrıca Barcelona'dan Ousmane Dembele'nin transferini bitirmenin eşiğindeler ve Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolo Muani'yi almak için de istekliler.

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Goal / Getty

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SIRADA NE VAR? Görünüşe göre PSG, 2023-24 sezonunda yeni bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Ancak, takımdan ayrılmak istediğini açıklayan Neymar'ı elden çıkarmakta zorlanabilirler.

Chelsea teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun forvet oyuncusunu Stamford Bridge'de istemediği, Barcelona'nın ise Ousmane Dembele'nin PSG'ye gitme kararıyla Neymar'ı kiralama şansını geri çevirdiği bildirildi.

Ayrıca Neymar'ın babası, oğlunun bu yaz PSG'den ayrılmak istediği iddialarını da yalanladı.

PSG; 2017 yılının yaz transfer döneminde Brezilyalı süperstar Neymar'ı, dünya transfer rekoru kırarak 222 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan kadrosuna katmıştı.