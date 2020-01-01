Protesto! Barcelona taraftarı zorla stadyuma girdi
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Barcelona'da Lionel Messi krizi hız kesmeden büyümeye devam ediyor.
33 yaşındaki Arjantinli yıldız, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala tek taraflı fesih maddesini kullanarak takımdan ayrılmak isteğini yönetime iletti.
Football Espana'da yer alan habere göre Messi'nin ayrılık haberleri öğrendikleri andan bu yana stadyum etrafında toplanmaya başlayan Barcelona taraftarları harekete geçti.
Güvenlik güçlerinin kontrol etmekte zorlandığı öfkeli taraftarlar, durumu protesto etmek amacıyla gruplar halinde zorla Camp Nou Stadyumu'na girdi ve başkan Josep Maria Bartomeu'yu istifaya davet etti.