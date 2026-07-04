Programa göre… Fas, çeyrek final maçlarını başlatacak; Mısır ise son gün sahne alacak

2026 Dünya Kupası'nın çeyrek finalleri, 16 takımın katılımıyla tamamlandı; bu takımlar önümüzdeki birkaç gün boyunca 8 heyecan verici karşılaşmaya çıkacak.

Bu tura yükselen takımlar şunlardır: Kanada, Brezilya, Paraguay, Fas, Norveç, Fransa, Meksika, İngiltere, Belçika, ABD, İspanya, Portekiz, İsviçre, Mısır, Arjantin ve Kolombiya.

Çeyrek finalde Arap ve Afrika kıtalarını Mısır ve Fas temsil ediyor.

Mısır milli takımı, 1-1 berabere kaldığı maçın ardından penaltı atışlarında Avustralya'yı eleyerek tur atlarken, Fas milli takımı da aynı senaryoyla Hollanda'yı eleyerek bir üst tura yükseldi.

Fas milli takımı, bu turdaki maçlarına bugün Cumartesi akşamı Kanada ile oynayacağı karşılaşma ile başlayacak; Mısır milli takımı ise bu turun son günü olan önümüzdeki Salı günü Arjantin ile karşılaşacak.

Çeyrek final maçlarının tarihleri (Mekke saatiyle) şu şekildedir:

4 Temmuz Cumartesi

Kanada - Fas (saat 20:00).

5 Temmuz Pazar

Paraguay - Fransa (00:00).

Brezilya - Norveç (saat 23:00).

6 Temmuz Pazartesi

Meksika - İngiltere (saat 03:00).

Portekiz - İspanya (saat 10:00).

7 Temmuz Salı

ABD - Belçika (saat 03:00).

Arjantin - Mısır (akşam saat 07:00).

İsviçre - Kolombiya (saat 23:00).