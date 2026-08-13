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Profesyonelliğin kralı: Bir tarafta Hilal, diğer tarafta Nassr, Ittihad ve Ahli!

Al Hilal - Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Premier Lig
Al Nassr FC - Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Al Ittihad - Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Al Diriyah - Al Ahli
Al Diriyah
Al Ahli
Suudi Arabistan

"Zaîm" Suudi Ligi'nin tarihi şampiyonu

Hilal, son iki sezonda şampiyonluğa ulaşamamasına rağmen, profesyonellik döneminde Suudi Roshn Ligi'nin tahtında kendisini kral olarak taçlandırdı.

Suudi Ligi'nde yeni sezon bugün perşembe günü 3 maçla başlıyor: Abha-Hazm, Şebab-Kadisiye ve Ahli-Diriyah karşılaşmaları.

Bu sezon, 2008-2009 sezonunda ilk kez düzenlenmesinden bu yana, profesyonellik döneminde Suudi Ligi'nin on dokuzuncusu olacak.

Geçen 18 sezon boyunca, Hilal, %50'ye yaklaşan bir oranla lig şampiyonluğunu 8 kez elde ederek Suudi futbolunun gerçek "lideri" oldu; bu son derece yüksek bir oran.

Bu oranın büyüklüğünü ortaya koymak adına, Hilal, Nasr, Ittihad ve Ahli kulüplerinin birlikte kazandığı şampiyonlukların toplamı kadar kupa elde etti.

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Nasr, 4 şampiyonlukla profesyonellik döneminde Suudi Ligi şampiyonluğunu en çok kazanan ikinci takım olarak kabul ediliyor; sonuncusunu tam 7 yıllık aranın ardından geçen sezon elde etti.

Buna karşılık Ittihad, 3 şampiyonlukla üçüncü sırada geliyor; sonuncusunu Fransız teknik direktör Laurent Blanc ile birlikte iki sezon önce kazandı.

Ahli ise, tarihi teknik direktörü Christian Gross ile birlikte 2015-2016 sezonunda yalnızca tek bir şampiyonluk elde etti; bu da Fetih ve Şebab kulüplerinin şampiyonluk sayısıyla aynı.

Hatırlatmak gerekirse, Hilal yeni Roshn Ligi sezonuna yarın cuma günü, Suudi başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Faysali'yi konuk edeceği maçla başlayacak.

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