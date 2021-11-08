La Liga’daki 12. maçını Celta Vigo ile oynayan Barcelona, 3-0 öne geçmesine karşın son dakikada yediği golle sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrılmıştı.

Ayrıca maçta Phillippe Coutinho, kendisini ısınmaya gönderen geçici menajer Sergi Barjuan’a gösterdiği tavırla gündem olmuştu.

Bunun ardından oyuna girmek istemediği öne sürülen Brezilyalı yıldız, bu iddiaları yalanladı.

Neler söylendi?

Brezilya Millî Takımı’nda basın toplantısında konuşan Coutinho, Celta Vigo maçında yaşananlara açıklık getirdi:

“Haberleri gördüğümde çok şaşırdım çünkü kariyerimde hiçbir zaman profesyonelliğimden ödün vermedim. Gittiğim her takıma bakabilirler, her zaman insanlara karşı saygılı oldum.” Sonrasında ise Coutinho, sözlerini ironik bir şekilde “Gazetecilere de saygı duyuyorum.” diyerek bitirdi.

Ayrıca basın toplantısında bazı gazetecilerin sorularından rahatsız oldu ve “Gazeteciler sürekli her duyduklarına inanıyorlar.” dedi.

Coutinho, sakatlıktan sonra sahalara dönüşüyle ilgili de açıklamalarda bulundu:

“Bu kadar uzun süre maça çıkamamak kolay değildi ama şu anda iyi hissediyorum. Fiziksel olarak iyi durumdayım ve en iyi seviyeme çıkmak için çabalayacağım.”

Coutinho’nun Barcelona karnesi

Coutinho, Barcelona formasını şu ana dek tüm kulvarlarda 101 maçta terletti.

Brezilyalı oyuncu, bu maçlarda 25 kez de rakip fileleri havalandırdı.

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