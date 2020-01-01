Prof. Dr. Ateş Kara: Korona, futbol kariyerlerini bitirebilir

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Ateş Kara, koronavirüsün futbolculara etkilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr Ateş Kara, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulundu ve sporcu sağlığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

NTV'ye konuşan Kara, "Koronavirüse yakalanan ve hastalık geçiren bir oyuncunun hayatının geri kalanında futbol oynayamayabilir." şeklinde konuştu.

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Sadece yaşlıların değil, gençlerin de dikkatli olmaları gerektiğini söyleyen Kara, şu ifadeleri kullandı:

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"Lütfen 'Ben gencim! Bana bir şey olmaz, çıkarım gezerim' demeyin. Böyle bir şey yok! Evdeyiz, üzerine konuşmanın çok anlamı yok. Evdeyiz."

Paulo Dybala, Marouane Fellaini, Ezequiel Garay, Patrick Cutrone, Albin Ekdal ve Daniel Rugani gibi isimlerin koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.