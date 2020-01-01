Premier Lig'in dönüşü için 20 Haziran tarihi gündemde

Ligde yer alan 20 takım perşembe günü bir telekonferans ile bir araya gelecek. Görüşmeden futbolun dönüşüne yönelik resmi kararın çıkması bekleniyor.

Premier Lig 20 Haziran'dan itibaren kaldığı yerden devam edebilir.

Salgın nedeniyle askıya alınan futbol organizasyonları arasında en büyük finansal değere sahip olan Premier Lig'de kulüpler 28 Mayıs Perşembe günü bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantı sonucunda ligin kaderi netleşecek.

Independent'ın haberine göre, 20 kulübün tamamının lige devam etme yönünde oy kullanması bekleniyor. Dönüş için dile getirilen tarih ise 20 Haziran Cumartesi.

Daha fazla takım

Çarşamba günü gruplar halinde çalışan oyuncuların temaslı antrenmanlara başlama önerisinin kulüpler tarafından oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından ligin resmen yeniden başlaması için umutlar artmıştı. Ligin son altı sırasındaki takımın itirazlarının yumuşadığı ve dönüş kararının oybirliğiyle alınacağı konuşuluyor.

Maçların günlerinin ve saatlerinin ne olacağına dair de iddialar ortaya atılıyor. Bir iddiaya göre TV yayınları için aşağıdaki plan gündeme gelebilir (TSİ):

Cumartesi: 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00

Pazar: 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00

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Salı: 20:00

Çarşamba: 20:00, 22:00

Salgın nedeniyle 13 Mart'ta ara verilen Premier Lig'de 29 hafta sonunda , en yakın takipçisi 'nin 25 puan önünde lider durumda. Merseyside ekibi 30 yıldır ilk şampiyonluğunu elde etmeye çalışıyor.