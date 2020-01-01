Premier Lig

Premier Lig'de hangi sezon hangi takım şampiyon oldu?

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Liverpool Barcelona Champions League
Premier Lig salgın sonrası yeniden başlıyor. Liverpool'da Premier Lig tarihinde ilk şampiyonluğu için gün sayıyor. Peki önceki şampiyonlar kimler?

Premier Lig'de 2019-20 sezonu kaldığı yerden 17 Haziran Çarşamba günü yeniden başlıyor.

100 gün sonra yeniden başlayacak olan ligde en yakın rakibine 25 puan atan Liverpool, Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluğu için gün sayıyor. İşte Premier Lig tarihinin tüm şampiyonları:

Premier Lig'de hangi takımlar şampiyon oldu?

SEZON ŞAMPİYON
1992-93 Manchester United
1993-94 Manchester United
1994-95 Blackburn Rovers
1995-96 Manchester United
1996-97 Manchester United
1997-98 Arsenal
1998-99 Manchester United
1999-00 Manchester United
2000-01 Manchester United
2001-02 Arsenal
2002-03 Manchester United
2003-04 Arsenal
2004-05 Chelsea
2005-06 Chelsea
2006-07 Manchester United
2007-08 Manchester United
2008-09 Manchester United
2009-10 Chelsea
2010-11 Manchester United
2011-12 Manchester City
2012-13 Manchester United
2013-14 Manchester City
2014-15 Chelsea
2015-16 Leicester City
2016-17 Chelsea
2017-18 Manchester City
2018-19 Manchester City

Premier Lig'in önceki 27 sezonunda en çok şampiyon olan takım 13 kez ile Manchester United. Kırmızı şeytanları 5 şampiyonlukla Chelsea, 4 şampiyonlukla Manchester City ve 3 şampiyonlukla Arsenal izliyor.

Blackburn Rovers ve Leicester City'nin ise 1'er şampiyonlukları bulunuyor.

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    Sir Alex Ferguson Cantona

    Üst üste en fazla şampiyon olan takım hangisi? 

    Bu alanda da Manchester United'ın üstünlüğü var.

    Manchester şehrinin kırmızı tarafı, 1998-2001 ve 2006-2009 yılları arasında iki kez üst üste 3 şampiyonluk elde etti.

    Manchester United dışında bu başarıya erişebilen başka bir takım yok.

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