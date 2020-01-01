Premier Lig'de hangi sezon hangi takım şampiyon oldu?

Premier Lig salgın sonrası yeniden başlıyor. Liverpool'da Premier Lig tarihinde ilk şampiyonluğu için gün sayıyor. Peki önceki şampiyonlar kimler?

Premier Lig'de 2019-20 sezonu kaldığı yerden 17 Haziran Çarşamba günü yeniden başlıyor.

100 gün sonra yeniden başlayacak olan ligde en yakın rakibine 25 puan atan , Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluğu için gün sayıyor. İşte Premier Lig tarihinin tüm şampiyonları:

Premier Lig'de hangi takımlar şampiyon oldu?

SEZON ŞAMPİYON 1992-93 1993-94 Manchester United 1994-95 Blackburn Rovers 1995-96 Manchester United 1996-97 Manchester United 1997-98 1998-99 Manchester United 1999-00 Manchester United 2000-01 Manchester United 2001-02 Arsenal 2002-03 Manchester United 2003-04 Arsenal 2004-05 2005-06 Chelsea 2006-07 Manchester United 2007-08 Manchester United 2008-09 Manchester United 2009-10 Chelsea 2010-11 Manchester United 2011-12 2012-13 Manchester United 2013-14 Manchester City 2014-15 Chelsea 2015-16 2016-17 Chelsea 2017-18 Manchester City 2018-19 Manchester City

Premier Lig'in önceki 27 sezonunda en çok şampiyon olan takım 13 kez ile Manchester United. Kırmızı şeytanları 5 şampiyonlukla Chelsea, 4 şampiyonlukla Manchester City ve 3 şampiyonlukla Arsenal izliyor.

Blackburn Rovers ve Leicester City'nin ise 1'er şampiyonlukları bulunuyor.

Daha fazla takım

Bu alanda da Manchester United'ın üstünlüğü var.

Manchester şehrinin kırmızı tarafı, 1998-2001 ve 2006-2009 yılları arasında iki kez üst üste 3 şampiyonluk elde etti.

Manchester United dışında bu başarıya erişebilen başka bir takım yok.