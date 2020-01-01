Premier Lig'de hangi sezon hangi takım şampiyon oldu?
Premier Lig'de 2019-20 sezonu kaldığı yerden 17 Haziran Çarşamba günü yeniden başlıyor.
- Manchester United'ın kaç Premier Lig şampiyonluğu var?
- Premier Lig'de üst üste en çok şampiyon olan takım hangisi?
100 gün sonra yeniden başlayacak olan ligde en yakın rakibine 25 puan atan Liverpool, Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluğu için gün sayıyor. İşte Premier Lig tarihinin tüm şampiyonları:
Premier Lig'de hangi takımlar şampiyon oldu?
|SEZON
|ŞAMPİYON
|1992-93
|Manchester United
|1993-94
|Manchester United
|1994-95
|Blackburn Rovers
|1995-96
|Manchester United
|1996-97
|Manchester United
|1997-98
|Arsenal
|1998-99
|Manchester United
|1999-00
|Manchester United
|2000-01
|Manchester United
|2001-02
|Arsenal
|2002-03
|Manchester United
|2003-04
|Arsenal
|2004-05
|Chelsea
|2005-06
|Chelsea
|2006-07
|Manchester United
|2007-08
|Manchester United
|2008-09
|Manchester United
|2009-10
|Chelsea
|2010-11
|Manchester United
|2011-12
|Manchester City
|2012-13
|Manchester United
|2013-14
|Manchester City
|2014-15
|Chelsea
|2015-16
|Leicester City
|2016-17
|Chelsea
|2017-18
|Manchester City
|2018-19
|Manchester City
Premier Lig'in önceki 27 sezonunda en çok şampiyon olan takım 13 kez ile Manchester United. Kırmızı şeytanları 5 şampiyonlukla Chelsea, 4 şampiyonlukla Manchester City ve 3 şampiyonlukla Arsenal izliyor.
Blackburn Rovers ve Leicester City'nin ise 1'er şampiyonlukları bulunuyor.
Üst üste en fazla şampiyon olan takım hangisi?
Bu alanda da Manchester United'ın üstünlüğü var.
Manchester şehrinin kırmızı tarafı, 1998-2001 ve 2006-2009 yılları arasında iki kez üst üste 3 şampiyonluk elde etti.
Manchester United dışında bu başarıya erişebilen başka bir takım yok.