Premier Lig'de Hall of Fame başlıyor

Premier Lig, tıpkı NBA'de olduğu gibi "Hall of Fame" yani "Şöhretler Müzesi" uygulamasını hayata geçiriyor.

Premier Lig'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1992'de kurulmasından bu yana, üst düzey yetenekli veya akıllarda kalan kariyerlere sahip futbolcular Şöhretler Müzesi listesinde kendine yer bulacak.

Şöhretler Müzesi listesinde olmak, Premier Lig tarafından oyunculara verilen en büyük bireysel ödül olarak kabul edilecek. Bu listede yer alarak onurlandırılacak ilk 2 isim 19 Mart Perşembe günü özel bir törenle açıklanacak.

2020 Premier Lig Şöhret Müzesi'nde yer alabilecek aday listesi kısa süre içerisinde belli olacak ve taraftarlar oy kullanabilecek.