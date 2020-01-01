Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yorum()
Getty
Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada oyuncular ve kulüp personellerine yapılan 1213 koronavirüs testinden bir kişide pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.
Açıklamada ise, "Kulüpler ya da bireyler hakkında belirli bir detay paylaşılmayacak ve sonuçlar her test turundan sonra kamuoyuna açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Böylece şu ana kadar Premier Lig kulüpleri için yapılan 7487 testte toplam 14 pozitif sonuç çıkmış oldu. Testlerin pozitif çıkma oranı ise %0.18 olarak belirlendi.
Premier Lig'in 17 Haziran'da Aston Villa - Sheffield United ve Manchester City - Arsenal maçlarıyla yeniden başlaması planlanıyor.