Premier Lig'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Gelecek hafta yeniden başlamaya hazırlanan Premier Lig'de yapılan testler sonucunda bir kişinin testinin pozitif olduğu belirlendi.

Premier Lig yönetiminden yapılan açıklamada oyuncular ve kulüp personellerine yapılan 1213 koronavirüs testinden bir kişide pozitif vakaya rastlandığı belirtildi.

Açıklamada ise, "Kulüpler ya da bireyler hakkında belirli bir detay paylaşılmayacak ve sonuçlar her test turundan sonra kamuoyuna açıklanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Böylece şu ana kadar Premier Lig kulüpleri için yapılan 7487 testte toplam 14 pozitif sonuç çıkmış oldu. Testlerin pozitif çıkma oranı ise %0.18 olarak belirlendi.

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Premier Lig'in 17 Haziran'da Aston Villa - Sheffield United ve - maçlarıyla yeniden başlaması planlanıyor.