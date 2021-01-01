Premier Lig'de 2020-21 sezonunda yapılan tüm ara transferler
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(C)Getty Images
2020-21 sezonu ara transfer sezonu başladı ve Premier Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için Şubat ayına kadar çalışmalarına devam edecek.
Goal de şu ana kadar Premier Lig kulüplerinin yaptığı tüm hamleleri listeledi.
(Hangi takımın kimleri transfer ettiğini, hangi oyuncularla yollarını ayırdığını görmek için takımların üzerien tıklatın)
- Arsenal
- Aston Villa
- Brighton
- Burnley
- Chelsea
- Crystal Palace
- Everton
- Fulham
- Leeds United
- Leicester City
- Liverpool
- Manchester City
- Manchester United
- Newcastle United
- Sheffield United
- Southampton
- Tottenham
- West Brom
- West Ham
- Wolves
Son güncelleme 12 Ocak 2021
Arsenal'in ara transfer hamleleri
Gelen
- Omar Rekik (Hertha Berlin)
Giden
- Sead Kolasinac (Schalke, Kiralık)
- William Saliba (Nice, Kiralık)
- Daniel Ballard (Blackpool, Kiralık)
- Matt Macey (Hibernian)
Aston Villa'nın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Lovre Kalinic (Hajduk Split, Kiralık)
- Jack Clarke (Chesterfield, Kilalık)
Brighton'ın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Jayson Molumby (Preston, Kiralık)
Burnley'nin ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
Chelsea'nin ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
Crystal Palace'ın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
Everton'ın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Matthew Pennington (Shrewsbury, Kiralık)
Fulham'ın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
Leeds United'ın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Jordan Stevens (Bradford City, Kiralık)
Leicester City'nin ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Admiral Muskwe (Wycombe Wanderers, Kiralık)
- Matty James (Coventry City, Kiralık)
- Daniel Iversen (Preston, Kiralık)
- Josh Knight (Wycombe, Kiralık)
- Filip Benkovic (OH Leuven, Kiralık)
Liverpool'un ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Liam Millar (Charlton Athletic, Kiralık)
Manchester City'nin ara transfer hamleleri
Gelen
- Filip Stevanovic (Partizan)
Giden
- Morgan Rogers (Lincoln, Kiralık)
Manchester United'ın ara transfer hamleleri
Gelen
- Amad Diallo (Atalanta)
Giden
- Max Haygarth (Brentford)
- Ethan Laird (MK Dons, Kiralık)
Newcastle United'ın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Rolando Aarons (Huddersfield Town)
Sheffield United'ın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- George Broadbent (Beerschot, Kiralık)
Southampton'ın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Tyreke Johnson (Gillingham, Kiralık)
Tottenham'ın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Jubril Okedina (Cambridge, Kiralık)
West Bromwich'in ara transfer hamleleri
Gelen
- Robert Snodgrass (West Ham)
- Andy Lonergan (Bonservissiz)
Giden
- Owen Windsor (Newport County, Kiralık)
- Charlie Austin (QPR, Kiralık)
West Ham United'ın ara transfer hamleleri
Gelen
- Frederik Alves (Silkeborg)
Giden
- Sebastian Haller (Ajax)
- Robert Snodgrass (West Brom)
Wolverhamton'ın ara transfer hamleleri
Gelen
Giden
- Ruben Vinagre (Famalicao, Kiralık)