Premier Lig

Premier Lig'de 2020-21 sezonunda yapılan tüm ara transferler

Goal
Yorum()
Amad-Diallo
(C)Getty Images
Ara transfer döneminde Premier Lig takımlarının yaptığı tüm transfer hamlelerini sıraladık.

2020-21 sezonu ara transfer sezonu başladı ve Premier Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için Şubat ayına kadar çalışmalarına devam edecek.

Goal de şu ana kadar Premier Lig kulüplerinin yaptığı tüm hamleleri listeledi.

(Hangi takımın kimleri transfer ettiğini, hangi oyuncularla yollarını ayırdığını görmek için takımların üzerien tıklatın)

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım
    1. Arsenal
    2. Aston Villa
    3. Brighton
    4. Burnley
    5. Chelsea
    6. Crystal Palace
    7. Everton
    8. Fulham
    9. Leeds United
    10. Leicester City
    11. Liverpool
    12. Manchester City
    13. Manchester United
    14. Newcastle United
    15. Sheffield United
    16. Southampton
    17. Tottenham
    18. West Brom
    19. West Ham
    20. Wolves

    Son güncelleme 12 Ocak 2021

    Arsenal'in ara transfer hamleleri

    Gelen

    Giden

    • Sead Kolasinac (Schalke, Kiralık)
    • William Saliba (Nice, Kiralık)
    • Daniel Ballard (Blackpool, Kiralık)
    • Matt Macey (Hibernian)

    Aston Villa'nın ara transfer hamleleri

    Gelen

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    Giden

    • Lovre Kalinic (Hajduk Split, Kiralık)
    • Jack Clarke (Chesterfield, Kilalık)

    Brighton'ın ara transfer hamleleri

    Gelen

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    Giden

    • Jayson Molumby (Preston, Kiralık)

    Burnley'nin ara transfer hamleleri

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    Giden

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    Chelsea'nin ara transfer hamleleri

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    Giden

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    Crystal Palace'ın ara transfer hamleleri

    Gelen

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    Giden

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    Everton'ın ara transfer hamleleri

    Gelen

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    Giden

    • Matthew Pennington (Shrewsbury, Kiralık)

    Fulham'ın ara transfer hamleleri

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    Giden

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    Leeds United'ın ara transfer hamleleri

    Gelen

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    Giden

    • Jordan Stevens (Bradford City, Kiralık)

    Leicester City'nin ara transfer hamleleri

    Gelen

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    Giden

    • Admiral Muskwe (Wycombe Wanderers, Kiralık)
    • Matty James (Coventry City, Kiralık)
    • Daniel Iversen (Preston, Kiralık)
    • Josh Knight (Wycombe, Kiralık)
    • Filip Benkovic (OH Leuven, Kiralık)

    Liverpool'un ara transfer hamleleri

    Gelen

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    Giden

    • Liam Millar (Charlton Athletic, Kiralık)

    Manchester City'nin ara transfer hamleleri

    Gelen

    • Filip Stevanovic (Partizan)

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    • Morgan Rogers (Lincoln, Kiralık)

    Manchester United'ın ara transfer hamleleri

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    • Max Haygarth (Brentford)
    • Ethan Laird (MK Dons, Kiralık)

    Newcastle United'ın ara transfer hamleleri

    Gelen

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    Giden

    Sheffield United'ın ara transfer hamleleri

    Gelen

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    • George Broadbent (Beerschot, Kiralık)

    Southampton'ın ara transfer hamleleri

    Gelen

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    • Tyreke Johnson (Gillingham, Kiralık)

    Tottenham'ın ara transfer hamleleri

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    • Jubril Okedina (Cambridge, Kiralık)

    West Bromwich'in ara transfer hamleleri

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    • Robert Snodgrass (West Ham)
    • Andy Lonergan (Bonservissiz)

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    • Owen Windsor (Newport County, Kiralık)
    • Charlie Austin (QPR, Kiralık)

    West Ham United'ın ara transfer hamleleri

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    • Frederik Alves (Silkeborg)

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    • Sebastian Haller (Ajax)
    • Robert Snodgrass (West Brom)

    Wolverhamton'ın ara transfer hamleleri

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    • Ruben Vinagre (Famalicao, Kiralık)

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