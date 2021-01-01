Premier Lig'de 2020-21 sezonunda yapılan tüm ara transferler

Ara transfer döneminde Premier Lig takımlarının yaptığı tüm transfer hamlelerini sıraladık.

2020-21 sezonu ara transfer sezonu başladı ve Premier Lig kulüpleri kadrolarını güçlendirmek için Şubat ayına kadar çalışmalarına devam edecek.

Goal de şu ana kadar Premier Lig kulüplerinin yaptığı tüm hamleleri listeledi.

(Hangi takımın kimleri transfer ettiğini, hangi oyuncularla yollarını ayırdığını görmek için takımların üzerien tıklatın)

Daha fazla takım

Son güncelleme 12 Ocak 2021

'in ara transfer hamleleri

Gelen

Omar Rekik ( )

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Sead Kolasinac ( , Kiralık)

William Saliba (Nice, Kiralık)

Daniel Ballard (Blackpool, Kiralık)

Matt Macey (Hibernian)

Aston Villa'nın ara transfer hamleleri

Gelen

Giden

Lovre Kalinic (Hajduk Split, Kiralık)

Jack Clarke (Chesterfield, Kilalık)

'ın ara transfer hamleleri

Gelen

Giden

Jayson Molumby (Preston, Kiralık)

'nin ara transfer hamleleri

Gelen

Giden

'nin ara transfer hamleleri

Gelen

Giden

'ın ara transfer hamleleri

Gelen

Giden

'ın ara transfer hamleleri

Gelen

Giden

Matthew Pennington (Shrewsbury, Kiralık)

'ın ara transfer hamleleri

Gelen

Giden

Leeds United'ın ara transfer hamleleri

Gelen

Giden

Jordan Stevens (Bradford City, Kiralık)

'nin ara transfer hamleleri

Gelen

Giden

Admiral Muskwe (Wycombe Wanderers, Kiralık)

Matty James (Coventry City, Kiralık)

Daniel Iversen (Preston, Kiralık)

Josh Knight (Wycombe, Kiralık)

Filip Benkovic (OH Leuven, Kiralık)

'un ara transfer hamleleri

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Giden

Liam Millar (Charlton Athletic, Kiralık)

'nin ara transfer hamleleri

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Filip Stevanovic (Partizan)

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Morgan Rogers (Lincoln, Kiralık)

'ın ara transfer hamleleri

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Amad Diallo ( )

Giden

Max Haygarth (Brentford)

Ethan Laird (MK Dons, Kiralık)

'ın ara transfer hamleleri

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Rolando Aarons ( Town)

Sheffield United'ın ara transfer hamleleri

Gelen

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George Broadbent (Beerschot, Kiralık)

'ın ara transfer hamleleri

Gelen

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Tyreke Johnson (Gillingham, Kiralık)

'ın ara transfer hamleleri

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Jubril Okedina (Cambridge, Kiralık)

West Bromwich'in ara transfer hamleleri

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Robert Snodgrass (West Ham)

Andy Lonergan (Bonservissiz)

Giden

Owen Windsor (Newport County, Kiralık)

Charlie Austin (QPR, Kiralık)

'ın ara transfer hamleleri

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Frederik Alves (Silkeborg)

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Sebastian Haller ( )

Robert Snodgrass (West Brom)

Wolverhamton'ın ara transfer hamleleri

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