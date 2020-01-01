Premier Lig'de 1130 testin tamamı negatif çıktı

Premier Lig'de 20 takım oyuncuları ve personeline yapılan son testlerin tamamı negatif sonuçlandı.

Premier Lig tarafından yapılan açıklamada 1.130 kişiye yapılan 4. testler sonucunda tamamının negatif çıktığı duyuruldu.

Perşembe ve cuma günü yapılan testlerin sonucuna göre daha önce 12 kişide tespit edilen pozitif sonucun da negatif olduğu da belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bütün bu bilgilerin rekabet eşitliği ve şeffaflık için paylaşıldığı ve lig yönetimi tarafından herhangi bir kulüp veya oyuncu hakkında koruma amaçlı ayrıntılı bilgi verilmediği ifade edildi.