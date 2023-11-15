Premier Lig yönetiminden Chelsea’ye Roman Abramovich cezası geliyor

Lige kötü bir başlangıç yapan Chelsea, Roman Abramovich dönemine ilişkin bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

Premier Lig’de bu sezon beklediği grafiği çizemeyen ve zirve yarışının uzağına düşen Chelsea, eski sahibi Roman Abramovich döneminde yapılan bazı ödemelerde Finansal Fair Play kurallarını ihlal etmekten ötürü Premier Lig yönetiminden ceza alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ada basınında yer alan haberlerde verilecek cezaların puan kesintisine kadar gidebileceği ifade edildi.

Guardian gazetesi tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, Abramovich'in offshore araçları aracılığıyla on yıl boyunca yapılan "on milyonlarca pound" değerindeki bir dizi ödemeyi ortaya çıkardı. Habere göre söz konusu ödemelerden yararlananlar arasında Eden Hazard'ın menajerinin yanı sıra 2017 Premier Lig şampiyonu Antonio Conte'nin bir ortağı da bulunuyor.

İddiaya göre Willian ve Samuel Eto'o'nun transfer anlaşmaları da söz konusu hesaplarla bağlantılı görünüyor.

19 yılda 18 büyük kupa

Dosyalar, Abramovich'in görev süresiyle ilgili "eksik mali bilgiler" bulunmasının ardından Chelsea'nin yeni sahipleri tarafından gönüllü olarak teslim edildi ve bu da onlara UEFA'dan yaklaşık 11 milyon dolarlık para cezası olarak geri döndü ancak uzun vadede bu durum daha ciddi problemler beraberinde getirebilir. Guardian’da yer alan habere göre Premier Lig yönetimi Chelsea’nin bu süreçte FFP kurallarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi halinde Londra ekibine puan silme cezası verebilir.

Chelsea, Abramovich'in görev süresi boyunca 18 büyük kupa kazanarak 19 yıllık dönemde en çok kupa kazanan İngiliz kulübü oldu. Bu kupalar arasında beş Premier Lig şampiyonluğu, beş FA Cup, üç Lig Kupası, iki Şampiyonlar Ligi, iki Avrupa Ligi, iki Community Shield, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve bir UEFA Süper Kupası yer aldı.